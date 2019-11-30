"Шаг вперед": у Гончарука озвучили нюанс тайных переговоров с Россией по газу

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что встреча по газу в формате "Украина – Россия" позволила сделать шаги вперед.

"Были определенные элементы, где компромиссы могут быть найдены. А есть, где надо еще искать. Что вчера произошло – в рамках общего процесса стороны встретились. Такое возможно: двусторонние контакты, другие контакты", – сообщил Оржель, передает "Укринформ".

По его словам, Российская Федерация предлагает подписать контракт на транзит газа в Евросоюз по территории Украины в составе "пакетного решения".

"У нас есть очень много элементов, которые надо согласовывать. РФ связывает транзитный контракт и объемы, прямые поставки. А с нашей стороны очень аргументированная позиция решений арбитражей", – добавил Оржель.

Министр энергетики подчеркнул, что должна быть выработана позиция, которая устроит все стороны.

Министр энергетики заявил, что встреча по газу в формате "Украина – Россия" позволила сделать шаги вперед

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