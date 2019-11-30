"Шаг вперед": у Гончарука озвучили нюанс тайных переговоров с Россией по газу

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что встреча по газу в формате "Украина – Россия" позволила сделать шаги вперед.
"Были определенные элементы, где компромиссы могут быть найдены. А есть, где надо еще искать. Что вчера произошло – в рамках общего процесса стороны встретились. Такое возможно: двусторонние контакты, другие контакты", – сообщил Оржель, передает "Укринформ".
По его словам, Российская Федерация предлагает подписать контракт на транзит газа в Евросоюз по территории Украины в составе "пакетного решения".
"У нас есть очень много элементов, которые надо согласовывать. РФ связывает транзитный контракт и объемы, прямые поставки. А с нашей стороны очень аргументированная позиция решений арбитражей", – добавил Оржель.
Министр энергетики подчеркнул, что должна быть выработана позиция, которая устроит все стороны.
Министр энергетики заявил, что встреча по газу в формате "Украина – Россия" позволила сделать шаги вперед
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.
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