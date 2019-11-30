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30 ноября • обновлено в 10:38
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"Шаг вперед": у Гончарука озвучили нюанс тайных переговоров с Россией по газу

2.3т
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что встреча по газу в формате "Украина – Россия" позволила сделать шаги вперед.

"Были определенные элементы, где компромиссы могут быть найдены. А есть, где надо еще искать. Что вчера произошло – в рамках общего процесса стороны встретились. Такое возможно: двусторонние контакты, другие контакты", – сообщил Оржель, передает "Укринформ".

По его словам, Российская Федерация предлагает подписать контракт на транзит газа в Евросоюз по территории Украины в составе "пакетного решения".

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"У нас есть очень много элементов, которые надо согласовывать. РФ связывает транзитный контракт и объемы, прямые поставки. А с нашей стороны очень аргументированная позиция решений арбитражей", – добавил Оржель.

Министр энергетики подчеркнул, что должна быть выработана позиция, которая устроит все стороны.

Министр энергетики заявил, что встреча по газу в формате "Украина – Россия" позволила сделать шаги вперед

Министр энергетики заявил, что встреча по газу в формате "Украина – Россия" позволила сделать шаги вперед

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Персона
Алексей Оржель
Место
Украина
Теги
транзит газа газ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я бы выплатила Украине 3 миллиарда и навсегда забыла бы об этой стране. Разве остаточное прощевай с такой мерзкой, тyпoй, подлой и злобной ошибкой природы как укроиня не стоит 3 миллиарда?
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Белый господин
Белый господин
Домбровска Катерина, если бы вы могли - давно бы разбежались. Если остановить транзит, то у вас пол-страны замёрзнет. Реально замёрзнет. Так что не кусайте руку, которая вам не даёт подохнуть.
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Белый господин
Белый господин
Кристина Стефанова, сумма немалая. Зачем торопиться если можно её отсудить? Ну а не осудят значит отдадут штрафом и на транзит не останется. Отсудят - отдадут как плату за транзит.
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