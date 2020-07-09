Шабунин заявил, что заплатит штраф за свою декларацию только после решения суда

Основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин признался, что вовремя не подал декларацию об имущественном состоянии, но готов оплатить штраф после решения суда.

OBOZREVATEL обратился к Шабунину с просьбой предоставить комментарий о том, заплатит ли он штраф за указанное правонарушение и почему этим делом занимается полиция. На что Шабунин ответил: "Я в отпуске. Полиция протокол составляет. Штраф после решения суда".

Однако, стоит заметить, что протокол о признаках коррупции должно составить Национальное агентство по предупреждению коррупции. Полиция не имеет полномочий заниматься такими делами.

В чем суть нарушения Шабунина

О ситуации он сам написал в Facebook 2 июля. Он заявил, что теперь, вероятно, попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения. Основатель ЦПК заявлял о желании пойти 7 июля в отделение полиции, чтобы составить админпротокол.

"Протокол законный. Я действительно подал декларацию на следующий после дедлайна день", – написал аникорупционер. Он отметил, что лично не является государственным служащим, но должен вовремя подавать декларацию, как член комиссии, избравшей председателя НАПК.

"Я совсем забыл эту комиссию и подавал декларацию по привычке, как делал это много раз – без обязательств со стороны закона. Оплачу штраф и попаду в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения", – добавил Шабунин.

Шабунин признался в коррупции Facebook Шабунина

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля президент Владимир Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства.

В тот же день НАПК выписало Зеленскому два административных протокола.