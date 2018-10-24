Дежавю: США и Саудовская Аравия повторяют старый трюк.
Обзор исторических фактов и сопоставление очевидного.
Факт №1. 8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган предсказал, что коммунизм впадёт в коллапс, заявляя: "Коммунизм — это другая печаль, странная глава в человеческой истории, последние страницы этой главы прочитываются уже сейчас". В речи, обращённой к национальной ассоциации евангелистов от 8 марта 1983 года, Рейган назвал Советский Союз "империей зла".
Факт №2. 6-й Король Саудовской Аравии (СА) Абдулла́х ибн Абдул-Ази́з Аль Сау́д родился 1 августа 1924 года и был коронован 3 августа 2005 года. Вступивший 13 июня 1982 года на престол его единокровный брат Фахд — тогдашний Король СА — своим указом назначил Абдаллу наследным принцем и первым заместителем премьер-министра.
Факт №3. В результате ценового сговора США и СА по нефти во времена правления Рейгана, СССР почил в бозе. Как наследный принц и первый заместитель премьер-министра, Абдалла не мог не участвовать в тех переговорах, которые касались непосредственно благополучия всего Королевства.
Факт №4. Президент Обама 29 марта 2015 года посетил с визитом Короля Абдаллу. СМИ обсуждали визит Обамы в Саудовскую Аравию и дружно полагали, что главной целью визита было убедить короля Абдаллу существенно увеличить добычу нефти с целью снижения мировых цен на нее.
Факт №5. "Вашингтон намерен наращивать ядерный потенциал для оказания давления на Россию и Китай", — заявил в ночь на вторник президент США Дональд Трамп. Российские власти, по его словам, нарушают договор о ракетах средней и меньшей дальности, который запретил СССР, а затем и РФ разрабатывать и ставить на вооружение системы, нацеленные на страны Европы.
В ответ США будут развивать собственные вооружения, пока Россия "не одумается", предупредил Трамп:
"Россия не придерживается договора. Пока люди не одумаются, мы будем наращивать ядерный потенциал", — цитирует президента США Reuters.
В ответ на вопрос о том, является ли его заявление угрозой в адрес президента РФ Владимира Путина, Трамп сказал:
"Это угроза кому хотите. И сюда входит Китай, сюда входит Россия, сюда входит кто угодно, кто хочет играть в эту игру. У нас больше денег, чем у кого-либо еще, намного больше".
Глава Пентагона Джеймс Мэттис поддерживает идею Трампа выйти из ДРСМД — ключевого соглашения 1987 года, запретившего Штатам размещать ракеты в Европе в ответ на зеркальный отказ Советского Союза от систем, позволяющих ударить по европейским союзникам США, сообщил во вторник официальный представитель американского Минобороны полковник Роб Мэннинг.
Кроме того, выход США из ДРСМД, скорее всего, приведет к непродлению в 2021 году другого важнейшего договора о разоружении — СНВ-3.
В итоге, как в свое время СССР, Россия будет втянута в полномасштабную гонку ядерных вооружений.
Факт №6. Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до исторического рекорда и инвестирует $30 млрд в новые добывающие мощности.
Примечательно, что Россия пообещала Саудовской Аравии десятки миллиардов долларов инвестиций. Это могут быть как средства госкомпаний, так и пенсионные накопления населения. Об этом в рамках форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, желание инвестировать в Саудовскую Аравию высказывают в частности "многие компании из нефтехимической отрасли и других отраслей".
Напомню, в январе глава РФПИ предлагал инвестировать в саудовскую экономику пенсионные накопления россиян. Пенсионные фонды РФ, по его словам, могли бы принять участие в публичном размещении акций (IPO) государственной нефтяной компании Saudi Aramco, которое Эр-Рияд планирует с 2016 года, рассчитывая привлечь не менее $2 трлн.
Самоубийство на миру — инвестируя в экономику конкурента, который увеличивает добычу и, тем самым, снижает мировые цены на нефть, Путин действительно отправляет Россию "в рай".
Факт №7. Итог визита Джона Болтона в Москву — он гладил Путина по головке, в то время как для него и всей России готовят намордник: "Оливок я вам не привез".
Дежавю: гонка вооружений и сговор США с СА о понижении мировых цен на нефть отправляют "бензоколонку" всем составом в "рай". Зачем придумывать что-то новое, если эта технология — гонка вооружений на фоне санкций и снижения мировых цен на нефть — успешно отправила в мир иной предыдущую "империю зла" — СССР?
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