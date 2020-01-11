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11 января • обновлено в 20:01
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Несмотря на санкции США: Меркель неожиданно встала на сторону Путина

4.6т
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство газопровода "Северный поток - 2" должно быть доведено до конца, несмотря на санкции США.

Позицией ФРН она поделилась на совместной пресс-конференции после встречи с лидером России Владимиром Путиным в субботу, 11 января, в Москве (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект", – сказала Меркель.

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Меркель неожиданно встала на сторону Путина

Меркель неожиданно встала на сторону Путина

Канцлер подчеркнула, что "Северный поток-2" можно построить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку строительства.

"Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на ограничительные меры американцев. Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин с Меркель "подробно обсудили" урегулирование конфликта в Украине, который глава РФ назвал внутренним.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Персоны
Ангела Меркель Владимир Путин
Место
Россия
Теги
санкции Северный поток - 2 газопровод
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Червоний Данило
Червоний Данило
вот старая вeдьма! ей что путин по губам прошелся xyем, намазанным медом??? xep тебе а не газопровод! сиди кyрва и не рыпaйся!
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
пукистанские холопы опять подружились с немцами, как в 1939 году. снова решили мир делить, только у пукистана уже намного меньше силенок, да и плюгавый фюрерок не дотягивает до усатого таракана
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2
1
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Немецким сапогом по чубатой роже хрясь!
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6
2

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