Несмотря на санкции США: Меркель неожиданно встала на сторону Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство газопровода "Северный поток - 2" должно быть доведено до конца, несмотря на санкции США.

Позицией ФРН она поделилась на совместной пресс-конференции после встречи с лидером России Владимиром Путиным в субботу, 11 января, в Москве (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект", – сказала Меркель.

Меркель неожиданно встала на сторону Путина

Канцлер подчеркнула, что "Северный поток-2" можно построить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку строительства.

"Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на ограничительные меры американцев. Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции – это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин с Меркель "подробно обсудили" урегулирование конфликта в Украине, который глава РФ назвал внутренним.

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