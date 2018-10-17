''Северный поток-3'': в России уже заговорили о новом газопроводе в Европу

В России допустили возможность строительства нового газопровода "Северный поток-3". Это станет возможным в случае роста спроса на газ в Европе.

С таким заявлением выступил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, передает Life.ru. Он считает, что при увеличении спроса поставки газа по новому газопроводу были бы экономически целесообразны.

"Это задача расчётная, экономическая. Газ должен поставляться с наших месторождений наиболее эффективным способом. Нужно учитывать ещё и дополнительные затраты на строительство, эксплуатацию — это всё считается. Так что, если будет дополнительный спрос в Европе, то почему бы и нет?" - заявил российский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год - от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор не дала разрешение.

После завершения строительства и введения в эксплуатацию российского газопровода Украина потеряет около трех миллиардов долларов.