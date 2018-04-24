"Северный поток–3": в "Газпроме" готовы к строительству

Заместитель председателя правления российской компании "Газпром" Александр Медведев заявил, что не исключает строительства "Северного потока - 3".

"У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — "Северный поток — 3", например", — сказал Медведев, передает "РИА Новости".

Александр Медведев

Как сообщал "Обозреватель", Украина и Литва будут совместно противодействовать реализации российского проекта "Северный поток-2", с помощью которого Москва намерена поставлять газ европейцам в обход Киева.