В Германии понадеялись, что победа Байдена спасет "Северный поток-2"

Восточный комитет немецкой экономики считает, что победа Джо Байдена на выборах президента США должна помочь завершению российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сказано в заявлении организации, объединяющей немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, передает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

В заявлении указано, что американское вмешательство в дела Европы надо завершить, поскольку стороны нужны друг другу как равные партнеры. Из-за этого угрозу санкций США против энергетического проекта следует исключить из обсуждения.

"По мнению комитета, Евросоюзу и США необходимо в вопросе ограничительных мер вернуться к скоординированной процедуре, которая основана на международном праве", – сообщает агентство.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются не только судов для укладки труб, но и компаний, помогающих устанавливать соответствующее оборудование или модернизировать его. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

В начале года Россия обещала достроить проект в конце 2020-го или начале 2021 года, но пока работы не начинались. Самым вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно "Академик Черский", которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой остается отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.

Власти Германии не исключили изменение отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что Вашингтон любой ценой остановит "Северный поток-2".

Джо Байден победил на выборах президента США, хотя действующий глава государства Дональд Трамп намерен оспорить решение в судах и подать не менее десяти исков.