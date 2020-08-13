Российская ловушка для Европы: кто способен уничтожить амбициозный "Северный поток-2"

В Европе на повестке дня вновь остро стоит тема "Северного потока-2". Строительство российского газопровода заморожено с декабря 2019 года. И сейчас США, видимо, дожали последнего союзника "Газпрома" – Германию.

Санкции, которыми так долго Вашингтон пугал европейских компаньонов России, привели к желаемому результату. Немцы в панике спешат побыстрее выйти из проекта и уже открыто признают – газопровод в обход Украины могут и вовсе не закончить.

OBOZREVATEL разобрался, почему "Газпром" один за одним теряет своих последних союзников и каковы шансы вовремя закончить газопровод, который лишит Украину транзита российского газа.

На днях появился тревожный для России звоночек из Германии. Немецкая компания Uniper заявила, что хотя до окончания строительства "Северного потока-2" остаются считанные месяцы, из-за позиции США проект рискует оказаться незавершенным.

"По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток — 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", — отмечается в отчете концерна.

В Германии заявили, что "Северный поток-2" могут не достроить "112 Украина"

Сами немцы считают такое развитие событий маловероятным, но уже готовятся подсчитывать убытки, которые могут понести от прекращения проекта на последней стадии.

На данном этапе осталось проложить последние 100 км трубы в датских территориальных водах до берегов Германии. И глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент России Владимир Путин в один голос твердят, что РФ может достроить проект своими силами. Впрочем, ситуация пока не меняется – строительство заморожено с декабря 2019 года. Во многом, благодаря именно санкциям США.

На кону большие деньги

Газопровод "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии.

Его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Изначально, две ветки газопровода должны были закончить до конца 2019 года. Но из-за санкций США завершение строительства неоднократно переносили.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика Обозревателя

Строительство тормозят санкции США

4 июня в сенат США внесли законопроект о новых санкциях против "Северного потока-2". В Вашингтоне проект газопровода в обход Украины называют "российской ловушкой", делающая Европу более зависимой от Москвы.

Санкции США будут применяться как к судам, которые прокладывают трубы, так и к тем, кто способствует предоставлению этих судов, а также оказывает страховые услуги, портовое оборудование или услуги по их швартовке.

В пресс-службе посольства Украины в США уточнили, что санкции будут касаться любой компании, которая будет предоставлять сертификацию, необходимую для запуска "Северного потока-2".

В связи с этим три сенатора США напрямую обратились к руководителям немецкого порта Мукран. В письме они угрожают жесткими санкциями им самим, остальным работникам порта, а также всем акционерам. Мукран является важным логистическим центром и пунктом хранения оборудования для СП-2.

Не исключено, что угрозы Вашингтона вынудят покинуть проект и его других зарубежных участников, которые могут потребовать от "Газпрома" миллиарды долларов в качестве компенсации за провал.

Впрочем, несмотря на накаленную обстановку, эксперты уверили, что газопровод все же достроят, поскольку Берлин в нем сильно заинтересован.

"Есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам прошедших 11 августа переговоров с его немецким коллегой Хайко Маасом.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что завершение строительства газопровода напрямую зависит от исхода следующих выборов в Германии и США.

"Я убежден в том, что этот трубопровод будет достроен, потому что сейчас у Германии нет вариантов, кроме "Северного потока-2", для того, чтобы обеспечить природным газом свою экономику и, прежде всего, своих избирателей", – отметил он.

По его прогнозам, сроки достройки "Северного потока-2" зависят от президентских выборов в США, назначенных на ноябрь текущего года, и от их результатов. Эксперт предположил, что компании, строящие трубопровод, попытаются использовать период до выборов, чтобы завершить все работы.

Строительство "Северного потока" тормозят санкции США UA News

Что будет с транзитом через Украину

Именно после очередного пакета санкций против "Северного потока-2" Украина и Россия договорились о транзите газа. В декабре 2019 года были подписаны два соглашения. Ожидаемая выручка за 5 лет – более $7 млрд.

Как указано в соглашении, минимальные гарантированные объемы прокачки составят 65 млрд кубометров газа в первый год и 40 млрд кубометров на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше. Соглашение предусматривает возможность пролонгации контракта через пять лет еще на 10 лет на аналогичных условиях.

После истечения контракта в 2025 году "Газпрому" нет смысла продолжать транзит через Украину, если он достроит "Северный поток-2", заявил в апреле глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток-2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные", – сказал он.

Карта маршрута "Северного потока-2" TK Media

После запуска первой нитки "Турецкого потока" по дну Черного моря в начале 2020 года украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб. м годового транзита, который раньше шел в Турцию, Болгарию и Грецию.

Когда будет запущена вторая нитка "Турецкого потока" и завершено строительство газопровода Болгария – Сербия – Венгрия, Украина ожидает потерю транзита еще на 15 млрд куб. м. А завершение строительства "Северного потока-2" приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м, заключил Макогон.

Рябцев же считает, что кроме США для Украины союзником в этом вопросе остается и Польша. Поскольку запуск "Северного потока-2" ударит по ее транзитному потенциалу. По его мнению, Варшава будет использовать все возможные связи, чтобы этому помешать.