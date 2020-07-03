Германии предрекли проблемы с "Северным потоком-2": на ЕС надеяться не может

Германия может не надеяться на помощь Евросоюза с российским "Северным потоком-2" в ответ на санкции США против газопровода.

Об этом сказано в материале немецкой газеты Die Zeit. Отмечается, что ранее, выступая в бундестаге, Герхард Шредер призвал к введению ответных европейских санкций в отношении США из-за "Северного потока".

"Но на помощь Евросоюза Германия надеяться не может", – пишет газета.

Поддержка новых санкций в США велика, за них в равной степени выступают как республиканцы, так и демократы.

"И в том же масштабе, в котором депутаты обоих лагерей в Вашингтоне принимают решение о санкциях в отношении Германии, в стране растет недоверие по отношению к США. Политические лагеря сближаются, что показало и заседание комиссии. Раньше фракции спорили друг с другом о трубопроводе, СДПГ продвигала его, многие депутаты ХДС/ХСС относились скептически, "зеленые" были яростными критиками. Теперь же воцарилось единство в отрицании экстерриториальных санкций. По мнению экспертов, они нарушают международное право", – отмечается в статье.

По мнению автора, Шредеру почти не пришлось выслушивать критику о своей роли в реализации российских энергетических проектов, и он смог представить комиссии свое требование о введении ответных санкций со стороны ЕС.

"Санкции в отношении "Северного потока-2" – это лишь начало масштабной политизации торговых отношений, сказал Шредер. Поэтому правительство ФРГ должно оказать давление на Еврокомиссию, чтобы разработать механизм ответных санкций", – сказано в тексте.

Автор добавил, что многие эксперты не разделяют позицию Шредера. Например, Михаэль Хармс, председатель Восточного комитета германской экономики.

Отмечается, что хотя он и выступил в поддержку "наступления" с целью переговоров в Брюсселе и в Конгрессе США, в отношении возможных ответных санкций он остался сдержанным.

"В целом спорно, возможны ли здесь совместные действия ЕС. В конце концов, Польша агитировала США за введение санкций против "Северного потока-2". А при модернизации в 2019 году европейской газовой директивы, которая ограничивает использование "Северного потока-2" "Газпромом", даже Франция не встала на сторону Германии, хотя в проекте участвует французский концерн", – приводит аргументы автор.

Автор статьи пришел к выводу, что Германии едва ли стоит ожидать солидарности со стороны всех 27 стран-участниц Евросоюза.

Джонатан Хакенбройх из Европейского совета по международным отношениям посоветовал обсуждать в Брюсселе не "Северный поток-2", а экстерриториальные санкции в целом. Отражение этих санкций может стать европейской целью.

"Однако "Северный поток-2" остается прежде всего проблемой немцев", – заключает издание.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

В настоящее время "Северный поток-2" предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2020-го – начале 2021 года. Достроить осталось менее 10% магистрали, но этому препятствуют многочисленные проблемы.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

В Германии призвали ответить на такие действия Вашингтона санкциями как в отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США.

20 июня стало известно, что "Газпром" переписал свое судно "Академик Черский" на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания нашла способ достроить "Северный поток-2".