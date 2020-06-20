"Газпром" придумал, как достроить "Северный поток-2"

"Газпром" переписал свое судно "Академик Черский" на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания нашла способ достроить газопровод в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом сказано в статье немецкого издания Die Welt, передает "Лента.ru". Отмечается, что таким образом "Газпром" сможет достроить газопровод до конца, не попав под действие ограничений.

Издание отмечает, что "Северный поток-2" практически закончен, а у США не осталось способов повлиять на ситуацию.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

В настоящее время "Северный поток-2" предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2020-го или начале 2021 года. Достроить осталось менее 10% магистрали, но этому препятствуют многочисленные проблемы.

Основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

В Германии призывают ответить на такие действия Вашингтона санкциями как в отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США.