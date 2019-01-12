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"Северный поток-2" все? Появился печальный прогноз по газопроводу Путина

8.4тЧитать материал на украинском

В случае, если США введут санкции против российского газопровода "Северный поток-2", его реализация может быть приостановлена или вообще сорвана.

Такое мнение высказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, передает Deutsche Welle. "В реализации" Северного потока-2 "участвуют 627 фирм-подрядчиков со всего мира. Среди них - некоторые предприятия очень узкой специализации, например, трубоукладчики. Такие фирмы имеют уникальные технологии. Санкции против них по меньшей мере очень сильно замедлили бы реализацию всего проекта, а в худшем случае он оказался бы сорванным", – подчеркнул он.

При этом экономист назвал санкции против проекта газопровода "вмешательством в европейский суверенитет" и "противоречащими немецким экономическим интересам".

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"Северный поток-2"

ИноСМИ

"Мы в принципе считаем такие санкции вредными с точки зрения стабильного и долгосрочного обеспечения Германии и Европы энергоресурсами", – добавил Хармс.

"Северный поток-2" все? Появился печальный прогноз по газопроводу Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ всплыла информация о том, что США тайно разрабатывают санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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CARGO 100
CARGO 100
Клоуны, вы уже проводили американский десантный корабль "Форт Макгенри", который ожидали со слюнями и букетами в Одессе (но он туда так и не зашёл) до Босфора?
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Что за санкции против трубоукладчиков? И что Штаты предоставят им взамен?
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Проходил мимо
Проходил мимо
Если бы у бабушки были колеса была бы не бабушка, а трамвай. Хохлики вы не устали оргазмировать на мост, СП-2, санкции, термос?
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