"Северный поток-2" все? Появился печальный прогноз по газопроводу Путина

В случае, если США введут санкции против российского газопровода "Северный поток-2", его реализация может быть приостановлена или вообще сорвана.

Такое мнение высказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, передает Deutsche Welle. "В реализации" Северного потока-2 "участвуют 627 фирм-подрядчиков со всего мира. Среди них - некоторые предприятия очень узкой специализации, например, трубоукладчики. Такие фирмы имеют уникальные технологии. Санкции против них по меньшей мере очень сильно замедлили бы реализацию всего проекта, а в худшем случае он оказался бы сорванным", – подчеркнул он.

При этом экономист назвал санкции против проекта газопровода "вмешательством в европейский суверенитет" и "противоречащими немецким экономическим интересам".

"Северный поток-2" ИноСМИ

"Мы в принципе считаем такие санкции вредными с точки зрения стабильного и долгосрочного обеспечения Германии и Европы энергоресурсами", – добавил Хармс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ всплыла информация о том, что США тайно разрабатывают санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

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