''Северный поток-2'': в Саксонии начнут строительство скандального газопровода

Газотранспортная компания Gascade на следующей неделе начнет строительство в Саксонии (Германия) 54-километрового отвода от запланированного российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом сообщается на сайте компании. По данным Gascade, власти немецкой земли, Саксония дали разрешение на строительство. Участок является частью сухопутного отвода EUGAL от российского газопровода.

Отмечается, что EUGAL - 480-километровый газопровод, который планируется протянуть от Балтийского моря по землям Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург и на юге Саксонии до германо-чешской границы. Газопровод будет состоять из двух параллельных ниток.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор не выдала разрешение.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства.

Против газопровода выступают Украина и США. В частности, 11 июля на саммите НАТО президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.