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МирСпорт

''Северный поток-2'': в Саксонии начнут строительство скандального газопровода

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Газотранспортная компания Gascade на следующей неделе начнет строительство в Саксонии (Германия) 54-километрового отвода от запланированного российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом сообщается на сайте компании. По данным Gascade, власти немецкой земли, Саксония дали разрешение на строительство. Участок является частью сухопутного отвода EUGAL от российского газопровода.

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Отмечается, что EUGAL - 480-километровый газопровод, который планируется протянуть от Балтийского моря по землям Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург и на юге Саксонии до германо-чешской границы. Газопровод будет состоять из двух параллельных ниток.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор не выдала разрешение.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства.

Против газопровода выступают Украина и США. В частности, 11 июля на саммите НАТО президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Объекты
Северный поток - 2РоссияУкраинагазопровод
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Русский Солдат
Русский Солдат
Еще один шлепок по щам глупым свидомым скакуасам, которым рассказывают, что весь мир с ними. На словах - дружба, а на деле - табачок врозь. Как так, бандерлоги?
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Хохлы присосались к трубе, как #идоры к писюну
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