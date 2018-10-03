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МирСпорт

''Северный поток -2'': в России понадеялись на рекордные поставки газа в ЕС

1.2тЧитать материал на украинском

В России ожидают рекордных поставок газа в Европу в 2018 году. В связи с этим в Минэнерго заявили, что строительство газопровода в обход Украины "Северный поток – 2" жизненно необходимо.

С таким заявлением выступил глава ведомства Александр Новак, передает "Интерфакс". "Экспорт газа Россией ежегодно растет на 6-7%, в этом году мы выходим на новые рекорды по поставкам в Европу", - сказал он.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, в свою очередь, сообщил, что рекордный экспорт компании в 2018 году приблизится к законтрактованному объему в 204 млрд кубометров газа в год.

"Это означает, что для дополнительного спроса нужно будет создавать новые транспортные маршруты. Поэтому и "Северный поток 2", и "Турецкий поток" жизненно необходимы для Европы, для удовлетворения дополнительного спроса на газ", - добавил он.

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''Северный поток -2'': в России понадеялись на рекордные поставки газа в ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор не выдала разрешение.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства. 5 сентября началась укладка труб "Северного потока-2" в Финском заливе.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Персона
Александр Новак
Место
Россия
Объекты
Северный поток - 2Россиягаз
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pompadur marselina
pompadur marselina
"Ничего личного- только бизнес."(Ангела Меркель)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А свiдомому бидлу остается роль статистов....считать убытки от свiдомих МАНДАйновских скакунов!!!
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Россия продаёт, Европа покупает. Укрошумеры остаются на обочине. Бу-га-га!
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