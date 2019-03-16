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/Новости экономики

Северный поток-2: в Германии пригрозили Путину "газовым" ударом

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Депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Европейской комиссии Манфред Вебер пообещал, что в случае победы он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект "Северный поток-2".

Об этом он рассказал в интервью Newsweek, передает РБК.

"Категорически отвергаю строительство газопровода "Северный поток-2". Это не экономический проект, а чисто политический, который находится в противоречии с интересами Европейского Союза, поэтому мы должны его заблокировать", — сказал он.

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Также Вебер заверил, что сделает "все возможное, чтобы остановить этот проект".

Манфред Вебер

Манфред Вебер

"У нас на данный момент уже есть инструменты для этого, я имею в виду директиву газовую и энергетическую. И если я стану главой Еврокомиссии, я еще раз их изучу и посмотрю, какие у нас есть еще варианты, чтобы повлиять на этот проект", — добавил политик.

"Северный поток-2" противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован", — подчеркнул он. В случае реализации этот проект, по его мнению, "значительно затронет интересы Украины, а в долгосрочной перспективе повлияет на цену газа для всей Европы".

Отметим, строительство "Северного Потока 2" подходит к завершающему этапу. Благодаря позиции Европейского Союза у российского проекта есть достаточно высокие шансы на запуск в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

  • 13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

  • 21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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Тема
Северный поток-2
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Дык... И Гитлер грозил... :-)
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