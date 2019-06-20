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"Северный поток-2": в "Газпроме" рассказали, сколько километров построили

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В российском "Газпроме" заявили, что по дну Балтийского моря уже проложено около 1450 км газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что это составляет свыше 59% от протяженности газопровода.

"Северный поток-2": в "Газпроме" рассказали, сколько километров построили
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Газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России. Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Работы по строительству планировалось завершить в 2019 году. В "Газпроме" допускают, что оно завершится позже.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания остается единственной страной, которая до сих пор не дала согласия на строительство газопровода.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

  • Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе.

  • В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.

  • В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.

  • При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

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Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Теги
ГазпромРоссияНовости России
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hunt andres
hunt andres
Сп-2 никак не может быть в обход украины. На украине еще нет Балтийского моря
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Mega Death
Mega Death
Украинцы до сих пор верят, что Украина нужна России)) Только не могут задать простой вопрос, зачем?))
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
В какой-то европейской стране. Из за этого. Приспустпили флаги и шаровары :(
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Шмурдяк Тарас, Почти Ывропейской...ньюГабон не пускают в Европу.
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