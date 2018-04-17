"Северный поток-2": предупредили о губительных последствиях для экологии

Строительство трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море нанесет огромный экологический ущерб животным, проживающим недалеко от места строительства.

Как пишет в своем блоге на "Обозревателе" советник Министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский, проект предусматривает прокладку по дну двух газовых труб в коридоре шириной 20 метров.

Он объяснил, что перед началом укладки газопровода нужно обезвредить более 80 боевых снарядов времен Второй мировой войны, разыскать возможные археологические памятники и защитить уже проложенные по дну моря телекоммуникационные кабели.

"После чего будут проведены строительно-монтажные работы по установке каменных опор на морском дне. Все это вызовет помутнение воды, шум и резкое изменение давления. Наибольший экологический ущерб будет нанесен животным (тюлени, рыбы и птицы), проживающим неподалеку от места строительства", - объяснил эксперт.

Он также рассказал, что "Газпром" обязуется ежегодно возмещать промышленным рыбакам потери, вызванные строительными работами и последующей эксплуатацией, в размере 33,5 тыс. евро. При этом размер компенсации будет пересматриваться каждые пять лет.

"Но как российский монополист возместит убытки нанесенные природе?", - интересуется Билявский.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Германия выдала официальное разрешение на строительство 55-километрового участка российского газопровода "Северный поток-2" на своей территории.