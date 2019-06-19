"Северный поток-2": последний союзник Украины неожиданно дал заднюю

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании Туре Фальбе-Хансен заявил, что Россия предложила стране более приемлемый вариант маршрута газопровода "Северный поток — 2".

Таким образом он прокомментировал альтернативное предложение России, которое было предоставлено Дании, передает RT.

"Согласно текущей оценке, юго-восточный маршрут является более приемлемым, исходя из ряда экологических параметров и параметров безопасности", — заявил Фальбе-Хансен.

Отмечается, что "Газпром" в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.

При этом глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что реальный срок работ по строительству участка газопровода "Северный поток — 2" на территории Дании составляет максимум пять недель.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания остается единственной страной, которая до сих пор не дала согласия на строительство газопровода.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе. Газопровод пойдет по Балтийскому морю в обход транзитных государств — Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.

В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.

При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

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