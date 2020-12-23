'Северный поток-2': названа дата возобновления строительства на последнем участке

Российское судно "Фортуна" может с 15 января начать укладку "Северного потока-2" в датской исключительной экономической зоне. Сейчас РФ заканчивает работы на немецком участке.

Об этом сообщило Датское агентство по мореплаванию и проектная компания Nord Stream 2 AG, передает "Интерфакс". Речь идет об укладке двух ниток газопровода от точки напротив южной оконечности острова Борнхольм до границы датских и германских исключительных экономических зон.

Кроме "Фортуны" в работах будут задействованы строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман", и другие.

При работе трубоукладчика Fortuna вокруг него создается временная запретная зона радиусом 1,5 мили (2,8 км), а при работе судов "Балтийский исследователь" и "Мурман" – 500 м – при подаче ими сигнала "ограниченная маневренность".

В этой зоне будет запрещено:

несанкционированное судоходство,

погружение,

постановка на якорь,

рыбная ловля,

работы на морском дне.

11 декабря Россия впервые после санкций США возобновила строительство газопровода в обход Украины своими силами. Оно было остановлено год назад, когда Вашингтон ввел санкции, угрожавшие проводившей их швейцарской компании Allseas.

Они должны успеть закончить до 31 декабря оставшийся участок двух ниток газопровода. Если же "Газпром" не успеет сделать этого до января, то строительство не получится продолжать из-за неподходящих погодных условий.

Другой российский трубоукладчик (более современный) с системой динамического позиционирования "Академик Черский" в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки "Северного потока-2" и ушел к берегам Калининграда.

На недостроенном участке газопровода находятся три российских суда – "Катунь", "Балтийский исследователь" и "Фортуна".

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