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9 января • обновлено в 11:43
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При одном условии: в России рассказали, как смогут достроить "Северный поток-2"

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В России заявили, что газопровод "Северный поток-2", который строят в обход Украины для поставок газа в Европу, введут в эксплуатацию в 2020 году.

Эксперты считают, что это произойдет независимо от того, вернется ли к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. Об этом сообщают "Известия".

В частности, генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что достроить газопровод Россия сможет своими силами, однако это приведет к сдвигу сроков реализации проекта.

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"Существуют относительно небольшие промысловые газопроводы, строящиеся от морского месторождения, на чем, в частности, специализируется принадлежащие "Газпром флоту" российское судно "Академик Черский", – заявил Правосудов.

"Именно он соответствует технологиям, необходимым для работы в водах Дании, и сможет достроить тот небольшой участок, который остался по проекту", – резюмировал он.

В России заявили, что газопровод "Северный поток-2" введут в эксплуатацию в 2020 году

В России заявили, что газопровод "Северный поток-2" введут в эксплуатацию в 2020 году

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Тег
Новости России
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Юг Руси
Юг Руси
"В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим завершением проекта. Из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тыс. При этом не исключается, что Allseas, остановившая работу из-за санкций США, вернется к проекту. Если же этого не произойдет, у РФ есть свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский», отметил гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Однако сейчас корабль находится в Находке, и путь до Балтики у него займет примерно 1,5–2 месяца. Так что задержка строительства «Северного потока – 2» неизбежна, но некритична, уверены эксперты."
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А Коболев то губешки раскатал на вариант, что Россия сначала будет строить корабль, потом достраивать газопровод. Мол не раньше, чем через 4 года смогут приступить к достраиванию Северного пути. Или он честно врет, или врет по привычке, ибо врет всегда и всюду.
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Юг Руси, гюльчатай, покажи личико, девочка с писюнчиком
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Юг Руси
Юг Руси
Kirlackaj Viola, пара месяцев и "Академик" будет на Балтике, а там ... дело техники ... )))
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