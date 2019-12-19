"Северный поток-2" достроят: энергетик раскритиковал санкции США

Одобренный Конгрессом США оборонный бюджет с санкциями против компаний, связанных с "Северным потоком-2", вряд ли остановит строительство трубопровода.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, введение санкций, конечно, создаст определенную напряженность в компаниях, которые связаны со строительством "СП-2", и даже повлияет на сроки строительства трубопровода, но не критично.

Северный поток-2 Delo.ua

С учетом того, что РФ осталось проложить меньше 150 км труб, а трубоукладчик Pioneering Spirit способен прокладывать около 5 км в сутки, достроить газопровод возможно за 30 дней. А как известно, законопроект дает компаниям срок один месяц, чтобы прекратить свое сотрудничество с проектом со дня его официального вступления в силу.

"Даже если из-за определенных форс-мажорных ситуаций эти 150 км не удастся проложить с помощью европейских судов, завершить прокладку сможет российский трубоукладчик, который там на месте дежурит. И пусть его скорость будет меньше, чем у Pioneering Spirit, но каких-то 1,5 км в сутки он сможет прокладывать. То есть строительство все равно будет продолжаться, хотя и медленнее", – объясняет эксперт по энергетическим вопросам.

Pioneering Spirit "День"

Омельченко убежден, что США опоздали с введением санкций, и на то есть причина.

"Я считаю, что в администрации Трампа были определенные договоренности с Путиным, в том числе по строительству "Северного потока-2", поэтому законопроект долго не принимали. Сейчас же, когда срок президентства Трампа подходит к концу, закон принимают, чтобы его нельзя было обвинить в подыгрывании РФ. Таким образом, он убивает двух зайцев – показывает своему электорату, что он не помогает России, но санкции приняты с опозданием, а поэтому не помешают реализации проекта. Это такая гибридная, красивая игра со стороны США, которая не идет на пользу Украине", – считает он.

По словам энергетического эксперта, существует всего 5% вероятности, что с введением американских санкций строительство "Северного потока-2" прекратится.

"Проект может быть остановлен, если инвесторы и партнеры разбегутся, а российский трубоукладчик не сможет сам проложить трубы из-за поломки, например. Но здесь должно быть очень много совпадений, чтобы что-то подобное произошло. Поэтому Украине стоит готовиться к тому, что с третьего-четвертого квартала следующего года, транзит газа через нашу страну может резко уменьшится", – отметил Омельченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

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