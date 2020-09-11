"Северный поток-2" достраивать не следует – Fox News

В США считают, что строительство российского газопровода в обход Украины "Северного потока-2" необходимо немедленно остановить.

К такому выводу пришли журналисты телеканала Fox News, чью статью приводит российское издание "ИноСМИ".

По мнению авторов материала, после отравления оппозиционера Алексея Навального в Германии поменяли отношение к СП-2 и начали повторять риторику США, но Берлин якобы ни за что этого не признает.

Отмечается, что теперь не только США, но и Европа забеспокоилась энергетической безопасностью и рисками стать зависимыми от российского газа.

В статье ситуацию вокруг скандального газопровода сравнили с популярным телесериалом "Игра престолов".

"Северный поток-2" вдвое увеличит объем импортируемого из России газа. Если его строительство доведут до конца, Европа, как никогда прежде, будет зависеть от российских энергоресурсов. А Путин может быть таким же жестоким и беспощадным, как Король Ночи (главный антагонист в сериале. - Ред.). Трубопровод позволит ему перекачивать газ напрямую в Германию, минуя восточноевропейские страны, в том числе, Польшу и Украину, а также перекрывать им вентиль. Если он пойдет на такой шаг посреди зимы, Европа окажется в кризисе", – считают авторы материала.

Как указано, трубопровод может подорвать жизнеспособность других европейских энергетических проектов, которые делают энергетическую инфраструктуру региона более независимой, диверсифицированной и устойчивой.

"Россия уже давно стремится установить свое энергетическое господство над Европой, а Путин и прежде использовал энергетический шантаж... Понимая, что доверять русским можно не больше чем Белым Ходокам, следует задать вполне очевидный вопрос: о чем думали немцы, когда заключали соглашение с Москвой об этом трубопроводе? Ответ прост. Немцы думали о деньгах. Думали, что семьи будут меньше платить за газ. Что инвесторы хорошо заработают", – указано в материале.

В Fox News считают, что цена газопровода будет слишком высокой.

"Проект ослабит европейскую безопасность и сведет на нет усилия Европы по созданию более надежной, полноценной и устойчивой энергетической инфраструктуры, которая в конечном итоге обеспечит экономическое процветание намного лучше, чем "Северный поток", – поясняется в статье.

Журналисты приводят активную позицию президента США Дональда Трампа, который уже долгое время выступает против "Северного потока-2".

"Трамп решительно против "Северного потока — 2". Тем не менее, может, как раз из-за этого многие немецкие политики преисполнены решимости довести строительство до конца. Но даже если немцы не доверяют Трампу, они должны действовать, исходя из собственных интересов. Германии не нужен "Северный поток — 2", – сказано в материале.

По оценкам экономиста Хольгера Шмидинга из "Беренберг Банка", общие последствия для объема производства в Германии из-за отказа от "Северного потока — 2" будут "ничтожны".

"Похоже, что Германия наконец начинает осознавать опасности дружбы с Путиным... Берлин резко осудил это нападение. Министр иностранных дел из Социал-демократической партии Германии Хайко Маас (Heiko Maas) не исключил возможность отмены проекта, и даже Меркель сегодня намекает, что Германия может отказаться от "Северного потока". Сделать это давно пора. Европа и Россия вполне могли бы мирно сосуществовать, если бы у России был ответственный лидер. Но этого нет. Москвой заправляет Путин, и скорее всего, такая ситуация сохранится на все обозримое будущее. Германии и Европе следует обезопасить себя от худших позывов Путина. Правильным следующим шагом в этом направлении станет остановка строительства "Северного потока — 2", – подытожили авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

В пятницу, 11 сентября, в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.