"Северного потока-2" пока не будет, – Портников

Завершение российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" откладывается, несмотря на заверения "Газпрома" в обратном.

Такое мнение высказал в статье для "Еспресо" журналист Виталий Портников. По мнению экспертов, "Газпрому" придется заказывать дополнительные мощности для прокачки сырья через украинскую ГТС в том случае, если он захочет увеличить поставки в Европу.

"Причин такого развития событий немало. Первая из них – американские санкции, прощальный подарок администрации Дональда Трампа Владимиру Путину. При этом существует возможность того, что новая американская администрация будет значительно жестче в отношении кремлевских "гопников". Ведь Джозеф Байден, в отличие от своего эмоционального предшественника, никаких личных симпатий к Владимиру Путину не чувствует и никаких иллюзий на его счет не имеет", – объяснил Портников.

Второй причиной задержки со строительством он назвал российское судно "Академик Черский".

"После отказа западных компаний от участия в строительстве "Северного потока-2" это судно осталось последним шансом "Газпрома". Но в зимних климатических условиях "Академик Черский" работать не сможет, а весной, возможно, удастся усилить погоду политикой и новыми санкциями", – добавил журналист.

По его словам, украинскую позицию усиливает также задержка со строительством сербского участка "Турецкого потока": его должны были ввести в действие до конца этого года, но сроки сместили к весне 2021-го.

"Рано или поздно украинский транзит действительно остановится – просто потому, что Россия проигрывает на газовых рынках. Дело – во времени. Пока Владимир Путин работает президентом России, он будет стремиться обойти Украину с помощью альтернативных маршрутов просто для того, чтобы "расчистить" возможность для военных действий на украинской территории, оккупации Украины. Но после ухода Путина или краха его мафиозного режима вся опасность прекращения транзита сведется исключительно к вопросам экономической конъюнктуры. Именно к этому времени нам и нужно сохранить транзит", – заключил Портников.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она потеряет 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Напомним, 21 ноября, СМИ узнали, что администрация США контактирует с компаниями, которые занимаются реализацией проекта "Северный поток-2". По словам неназванного представителя Вашингтона, речь идет о последствиях после санкций, выдвинутых американской стороной.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются не только судов для укладки труб, но и компаний, которые помогают устанавливать соответствующее оборудование или модернизировать его. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения коснутся более сотни европейских компаний.

В начале года Россия обещала достроить проект в конце 2020-го или начале 2021, но пока работы не начинались. Наиболее вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно "Академик Черский", которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой остается отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.