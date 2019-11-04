В поезде "Запорожье-Бердянск" в одном из вагонов "Укрзалізниці" появились грибы.

В частности, они проросли прямо из внутренней обшивки. Об этом свидетельствует фотография пользователя Facebook Егора Клецова.

"XXI век. "Укрзалізниця". Поезд Запорожье-Бердянск. Грибнику на заметку", – пишет он.

В поезде "Запорожье-Бердянск" в одном из вагонов "Укрзалізниці" появились грибы

Соответствующая находка вызвала резонанс среди пользователей сети.

"Грибы – чтобы трип был по-настоящему незабываемый!!!" – заявил Alex Korbut.

"Гиперлуп расцвел?" – задался вопросом Сергей Шашкин.

"Едешь такой и о! Супчик грибной заодно в кружке с железным подстаканником сварить можно", – иронизирует Антонина Павлюк.

"По составу пройтись, полную корзинку можно собрать", – резюмировала Татьяна Николаева.

В поезде "Запорожье-Бердянск" в одном из вагонов "Укрзалізниці" появились грибы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" попала в новый скандал. Железнодорожники шокировали пассажиров "доисторическим" туалетом, окно в котором было закрыто занавесками кремового цвета.

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