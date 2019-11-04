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4 ноября • обновлено в 11:00
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"Гиперлуп расцвел": сеть шокировали грибы в вагоне "Укрзалізниці"

1.4т Читать материал на украинском

В поезде "Запорожье-Бердянск" в одном из вагонов "Укрзалізниці" появились грибы.

В частности, они проросли прямо из внутренней обшивки. Об этом свидетельствует фотография пользователя Facebook Егора Клецова.

"XXI век. "Укрзалізниця". Поезд Запорожье-Бердянск. Грибнику на заметку", – пишет он.

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"Сиденья ободранные, двери перекошены": "Укрзалізниця" опять оскандалилась разрухой в вагонах
В поезде "Запорожье-Бердянск" в одном из вагонов "Укрзалізниці" появились грибы

В поезде "Запорожье-Бердянск" в одном из вагонов "Укрзалізниці" появились грибы

Соответствующая находка вызвала резонанс среди пользователей сети.

"Грибы – чтобы трип был по-настоящему незабываемый!!!" – заявил Alex Korbut.

"Гиперлуп расцвел?" – задался вопросом Сергей Шашкин.

"Едешь такой и о! Супчик грибной заодно в кружке с железным подстаканником сварить можно", – иронизирует Антонина Павлюк.

"По составу пройтись, полную корзинку можно собрать", – резюмировала Татьяна Николаева.

"Гиперлуп расцвел": сеть шокировали грибы в вагоне "Укрзалізниці"
"Гиперлуп расцвел": сеть шокировали грибы в вагоне "Укрзалізниці"

В поезде "Запорожье-Бердянск" в одном из вагонов "Укрзалізниці" появились грибы

В поезде "Запорожье-Бердянск" в одном из вагонов "Укрзалізниці" появились грибы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" попала в новый скандал. Железнодорожники шокировали пассажиров "доисторическим" туалетом, окно в котором было закрыто занавесками кремового цвета.

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Читайте все новости по теме ""Укрзалізниця"" на OBOZREVATEL.

Тема
"Укрзалізниця"
Место
Украина
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Николаев Олег
Николаев Олег
Украина не Россия
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Фомин Анатолий
Фомин Анатолий
Подсобное хозяйство проводников.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это вот на ЭТОМ хотите в Европу въехать?
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