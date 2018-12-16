"Съест все деньги": России предсказали устрашающее повышение цен

В России средняя максимальная ставка топ-10 банков по депозитам физических лиц в рублях достигла 7,36%, что стало самым высоким уровнем с конца 2017 года.

Однако учитывая растущую инфляцию, россияне не смогут заработать на вкладах, сообщают "Известия".

"Хотя официально регистрируемая инфляция сейчас не превышает 4%, но эта статистическая цифра оторвана от реальности и ощущаемая сейчас россиянами инфляция приближается к 10%. При этом учитывая, что в следующем году НДС вырастет на 2% и составит 20%, россияне будут ощущать инфляцию еще сильнее", – заявил эксперт Александр Шустов.

Он отметил, что в 2019 году банки вряд ли предложат ставки выше 10%. По словам эксперта, недостатка фондирования сейчас у кредитных организаций не ощущается, а найти качественных заемщиков – проблема. Их осталось очень мало, и почти все они сосредоточены в ипотечном сегменте.

"Примерно треть банков предпочитает свободные средства размещать на межбанковском рынке или в ЦБ, соглашаясь на низкую доходность и низкие риски, поэтому в этой ситуации привлекать новых вкладчиков высокими ставками они не будут", – резюмировал Шустов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в своих оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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