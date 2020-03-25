Сервис BlaBlaCar призвал пользователей отказаться от поездок

Пользователей BlaBlaCar, в связи с пандемией коронавируса, призвали отказаться от поездок, чтобы оградить себя и других от опасности.

Об этом говорится в письме генерального директора платформы Николаса Брюссона, которое было направлено всем, кто зарегистрирован на сервисе поиска попутчиков.

Сервис BlaBlaCar обратился к пользователям depositphotos.com

"В эти непростые времена, вместо объединения для совместных поездок, стоит придерживаться социального дистанцирования и объединиться в решении остаться дома, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни других. Я верю, пройдет совсем немного времени и мы вновь позовем вас в путешествие. А сейчас - спасите жизни, останьтесь дома", - говорится в письме

Также Николас Брюссон рассказал, что 700 сотрудников BlaBlaCar по всему миру продолжает работать, чтобы сервис оставался доступен для каждого из 90 миллионов пользователей, однако делают это дома. И рекомендовал всем соблюдать предписания госорганов и воздержаться от поездок, за исключением случаев, когда это действительно необходимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса по стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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