Одиозный Сличко возглавил Киевскую таможню: в каких скандалах замешан и чей протеже

С 4 августа главой Киевской таможни стал Сергей Сличко. В налоговых органах он работает с 2004 года, то есть еще со времен Ющенко и Януковича. Его персона фигурирует в ряде уголовных производств, но никакого наказания он так и не понес. В обществе уже бьют тревогу: куда смотрит Зеленский? В последнее время на высокие должности все чаще пролезают лица, которые не прошли люстрацию и имеют темное прошлое.

OBOZREVATEL разобрался, что не так с назначением Сличко главой одной из самых крупных и прибыльных таможен Украины – Киевской.

Сама таможня сообщила о назначении Сличко 4 августа. На странице Киевской таможни ГТС в Facebook появился коротенький пост.

Сергея Сличко назначили главой Киевской таможни Facebook Киевской таможни

В то же время журналист Евгений Плинский слил в сеть копию приказа о назначении Сличко. Там четко указано: новоиспеченный глава Киевской таможни "протеже" министра финансов Сергея Марченко.

Приказ о назначении Сличко Телеграмм-канал журналиста Евгения Плинского

"Уверен, что твердость позиции министра финансов Марченко и решительность Игоря Муратова не будут забыты Сличком, а будут конвертированы в хорошую ежемесячную долю", – написал журналист в своем телеграм-канале.

Сличко фигурирует в семи уголовных делах Телеграмм-канал "Грязные игры"

Давление Минфина на ГФС также подтверждается информацией ряда СМИ. В частности, издание "Багнет" утверждает, что ради назначения Скичко на нынешнего главу Государственной таможенной службы Игоря Мураева надавил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

"В частности, курирующий таможню заместитель министра финансов Юрий Драганчук в довольно жесткой форме потребовал от него (Мураева. – Ред.) замены руководителей ряда таможен: Киевской, Одесской и Слобожанской. Кандидаты на замену (Денис Пудрик, Сергей Сличко и Александр Тютюнник) довольно известны по многочисленным публикациям в СМИ, и мотивы Драганчука по их выбору вполне определенные – запустить контрабандные схемы в наиболее интересных таможнях", – отметило издание.

По информации СМИ, Драганчук таким образом пытается организовать бэк-офисы в таможне.

"За это платят деньги. Немалые. Плюс самому можно присесть на потоки. И две наиболее платежеспособные таможни в Киеве и Одессе – неплохое тому начало. И Драганчука в его начинаниях многие готовы подпереть. Свое плечо ему уже подставляет заместитель Муратова Андрей Павловский", – утверждает "Багнет".

Косвенно влияние Марченко на назначения в ГТС подтвердили и в самой таможенной службе. На днях на их официальном сайте была обнародована информация о 100 днях на должности главы ГТС Игоря Мураева.

"При поддержке министра финансов Сергея Марченко были сделаны кадровые ротации руководителей таможен. Обновления руководителей таможен на 50% позволило сформировать коллектив, настроенный на преодоление вызовов и выполнения поставленных задач", – было сказано в сообщении.

Что известно про Сергея Сличко

Официально Сличко в таможенных органах работает с 2004 года. Выпускник Академии таможенной службы Украины, по специальности юрист.

Его назначение на руководящие должности в налоговые органы приписывают еще экс-главе таможни Максиму Нефьодову через якобы контролируемого им и.о. главы ГФС Дениса Гутенко.

Сличко исполнял обязанности начальника Днепропетровской таможни с 12 мая 2017 года по 15 мая 2018 года. С 7 августа 2019 года приказом Гутенко вновь назначен и.о начальника Днепропетровской таможни ГФС.

По данным издания "ОРД", Сличко является фигурантом семи уголовных дел. Его называют человеком, весьма близким к "схемам" Одесской таможни и ее начальнику Алексею Василенко (занимал должность в 2019 году).

"Семь уголовных дел, пропуск на хлебную должность, ничего не меняется при новой власти на таможне, воры и коррупционнеры в почете и на должностях" – так отреагировали на назначение Сличко в сети. Украинцы также задаются вопросом: почему не было реакции высшего руководства страны?

Уголовные дела против нового главы Киевской таможни

Сличко является фигурантов ряда уголовных производств. Какие дела открывали:

2018 год – заведомо неправильное оформление товаров на таможенном посту "Центральный". LED-телевизоры оформили как "баки гидроаккумуляторные". Недобор платежей составил 2,7 млн грн, из которых пошлина – 902 тысячи гривен, НДС – 1,8 млн гривен.

2017 год – получение взятки начальником морского порта "Северный" в размере 7,4 тысячи долларов США.

2018 год – получение взятки начальником морского порта "Днепродзержинск".

2017 год – внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, причинившее тяжкие последствия.

2017 год – таможенное оформление 16 троллейбусов без уплаты ввозной пошлины.

2018 год – несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

По данным издания ОРД, главным и обязательным условием нахождения сотрудников на руководящих постах в Днепропетровской таможне при Сличко было обязательное собирание взяток с декларантов и строгая ежемесячная "финансовая отчетность" перед ним. В то же время, как утверждает издание, несогласных работать по такой схеме просто увольняли.

Каким образом Сличко уже после прихода к власти "зеленых" смог попасть на топовую должность в таможне остается загадкой. Официальный комментарий ГТС нам получить не удалось.