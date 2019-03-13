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МирСпорт

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''Серьезная нехватка'': террористы ''ЛНР'' громко заявили о новой проблеме

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В оккупированной "Луганской народной республике" террористы признали, что испытывают дефицит кадров.

Как сообщается на сайтах боевиков, так называемые "власти" решили сформировать базу вакансий по оказанию дополнительной поддержки молодым специалистам.

"Сегодня мы испытываем серьезную нехватку кадров. Поэтому нам необходимо готовить и отбирать молодых и перспективных профессионалов, которые со временем займут руководящие должности в "министерствах и ведомствах республики", – пояснила так называемый "руководитель администрации главы республики" Ольга Бас.

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В планах террористов провести общий курс обучения для участников проекта "Кадровый резерв", а после 100 лучших кандидатов будут трудоустроены в первоочередном порядке. Отмечается, что к участию в проекте будут допущены все желающие с высшим образованием в возрасте от 20 лет.

Луганск

Луганск

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" незаконные власти выдали "указ" об обязательном привлечении мирных жителей к выполнению работ для нужд обороны.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРдефицит
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Какой кадровый резерв? Идиоты! Все люди с мозгами давно уже выехали их вашего лепрозория!!! Дети ваших "руководителей" уже учатся за пределами "республик"!
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