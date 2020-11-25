Части украинцев на карантине выплатят денежную помощь на ребенка

Семьям физических лиц-предпринимателей, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина, будут платить 2 тысячи гривен помощи на ребенка.

"Детям до 10 лет государство будет помогать с их обеспечением. Примерно 2 тысячи гривен на каждого ребенка будет потрачено", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 25 ноября.

По его словам, общее финансирование украинских семей по этой программе составит 1 млрд гривен.

На выплату помощи на детей могут рассчитывать ФЛП упрощенной системы первой и второй группы на период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.

В частности, продолжат выплату лицам, которые ее получали в мае-августе без представления нового заявления и документов. Для тех, кто только планирует обратиться – срок до 15 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 14 ноября ввели карантин выходного дня.

Больнее всего он ударит по сфере общественного питания. На выходные выпадает основная часть выручки таких заведений.

В связи с этим программы поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица" будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса.