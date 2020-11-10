'Семья Януковича' пыталась взыскать с НБУ 129 млн: Верховный суд вынес решение

Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе НБУ и приостановил решения об взыскании компаниями из орбиты "семьи Януковича" 128,9 млн грн "имущественного ущерба".

Как сообщает FinBalance, такое решение суд вынес 4 ноября. Ранее Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозсуд удовлетворили иск "Промышленной инновационной компании" к Нацбанку о взыскании 128,9 млн грн. Указанная компания владеет 71% акций Радикал Банка.

Радикал Банк, как и ряд других финучреждений на рынке, неофициально связывали с представителями "семьи" Януковича.

Одновременно Верховный суд удовлетворил ходатайство НБУ о приостановлении исполнения указанных судебных решений по этому делу до окончания их пересмотра в кассационном порядке. Стоит отметить, что оно рассматривается в судах по второму кругу.

В августе прошлого года Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил решения судов низших инстанций о возмещении имущественного ущерба.

В "Промышленной инновационной компании" считают, что акционеру банка нанесли ущерб в 2015 году, лишив корпоративных прав после решения НБУ об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных. Тогда кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

НБУ обращался в Северный апелляционный хозсуд о назначении экспертизы, согласно закону о банках (принятый в мае 2020-го). В документе указано, что международная аудиторская фирма должна подтвердить размер ущерба. Это ходатайство НБУ в августе текущего года суд отказался удовлетворить.

Ранее Северный апелляционный хозсуд решением от 28 июля отказался удовлетворить ходатайство НБУ о закрытии производства о взыскании с регулятора 129 млн грн "имущественного ущерба". Ситуация повторилась 8 сентября 2020-го, этот же суд снова отказал центробанку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Радикал Банк признали неплатежеспособным 9 июля 2015-го, и на следующий день в него ввели временную администрацию. В марте Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о возмещении ущерба акционерам Радикал Банка.

НБУ обязали выплатить указанной компании ущерб в размере 128,9 млн грн. Размер убытка равен стоимости его корпоративных прав.

По информации Нацбанка, в июне 2015-го бенефициарами "Промышленной инновационной компании" выступали Максим Шпак и Анри Веремийченко.