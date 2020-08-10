Семья Суркисов подала в суд из-за публикации о выводе средств из ПриватБанка

Семья Суркисов подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикациями о якобы их причастности к выводу средств из ПриватБанка.

Как сообщил семейный адвокат, авторы распространяемой информации четко осознавали ее недостоверный характер, ведь она не подтверждена ни одним официальным документом, передает "РБК-Украина".

"Недавно в эфире телеканала "Прямой" Сергеем Фурсой со ссылкой якобы на отчет агентства Kroll была обнародована манипулятивная и лживая информация о причастности семьи Суркисов к преступной схемы вывода средств из ПриватБанка, что привело к неплатежеспособности банка", – сообщила сторона защиты.

"Подобные заявления порочащих честь, достоинство и деловую репутацию семьи Суркисов. В связи с этим Григорий и Игорь Суркисы и их отец обратились с иском о признании информации недостоверной и обязательства ее опровержения", – добавили у Суркисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПриватБанк через суд хочет вернуть 407 млн гривен, которые в 2018 году с него взыскали в пользу братьев Суркисов в делах по искам АО "А-Банк" и ООО "ФК" Динамо "Киев", которые им принадлежат.