Семьи погибших от COVID-19 медиков не получают компенсации: у Шмыгаля объяснили почему

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что большинство семей медиков, которые погибли от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку идет длительное расследование каждого из случаев.

"Завершено расследование по 114 случаям. Расследование проводится Государственной службой по вопросам труда. Из них 35 были признаны связанными с производством, а 79 – не связаны", – сообщила Лазебная во время выступления в Верховной Раде во вторник, 17 ноября.

По ее словам, касательно 35 случаев по погибшим медикам – семьям были выплачены соответствующие средства.

"Касательно 136 случаев проводится расследование. Оно длительное – меня не удовлетворяет, что оно проводится 2-3 месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал как профпатолог, но их сегодня в Украине единицы и это все сдерживает быстрое расследование" – заявила Лазебная.

Министр соцполитики отметила, что средства в фонде страхования есть и правительство готово выплачивать их семьям.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Тараща Киевской области от коронавируса умерли супруги медиков – медсестра местной поликлиники и врач-анестезиолог реанимационного отделения.