Семейным врачам предложили увеличить ставку

Национальная служба здоровья предложила повысить ставку семейным врачам до 710 грн за обслуживание одного пациента с которым подписана декларация.

Как сообщает Правительственный портал, такие изменения НСЗУ предлагает внести в Программу медицинских гарантий на 2021 год.

Также предлагают ввести индикаторы качества медицинской помощи. За их выполнения заведения смогут получать от 2,5% до 5% доплаты. При этом если больницы не достигнут поставленных индикаторов качества, штрафовать их не будут. Перечень этих индикаторов еще готовят.

Коэффициентами этих индикаторов могут быть:

регулярный мониторинг состояния пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний,

получения медикаментов по программе "Доступні ліки",

достижения необходимого уровня вакцинации детей,

предотвращения неотложных госпитализаций пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По информации НСЗУ, эти изменения будут внедрены в 2021 году при условии, что бюджет Программы медицинских гарантий составит 225 млрд грн.

Справка: в 2020 году средняя ставка, которую получает врач за предоставление медицинских услуг на первичном звене (семейная медицина) за одного пациента, составляет 600 грн.

На сегодня своих врачей выбрали более 30,6 млн украинцев, или 75% населения Украины.

Первичную помощь украинцам пока оказывают более 23,5 тыс. врачей. Из них 33% работают в сельской местности и селах городского типа. Еще 1,5 тыс. врачей "первички", с которыми украинцы заключили декларации, работают в частных заведениях или имеют собственную практику.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство выделит 6 млрд гривен на доплаты к зарплатам украинских медиков. Это позволит повысить выплаты врачам в среднем на 3 500 гривен.