Кабинет министров порезал бюджет Украины на 2020 год, но при этом сохранил финансирование программ, которые в условиях пандемии коронавируса являются явно не обязательными.

Обновленный проект изменений бюджета Украины на 2020 год размещен на сайте Верховной Рады. Отметим, что в секвестре бюджета урезаны многие статьи расходов из-за экономического кризиса.

При этом документ предусматривает выделение городскому совету Яремче в Ивано-Франковской области 70 млн гривен на строительство биатлонного комплекса.

"Субвенция из государственного бюджета городскому бюджету м. Яремче (для Поляницкого сельского совета) на строительство современного биатлонного комплекса в с. Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области", – сказано в сообщении.

Бюджет Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта Рада не смогла проголосовать за изменения в бюджет. Набралось лишь 223 голоса "за". Новшество от Кабмина поддержали только "слуги народа" и то не в полном составе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что парламент не смог утвердить проект из-за того, что с изменениями успели ознакомиться не все депутаты.

Шмыгаль опубликовал инфографику, в которой зафиксированы показатели обновленного госбюджета на 2020 год.

11 апреля бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год, связанных с пандемией коронавируса по всему миру.

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