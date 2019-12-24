Банковские квитанции отменяются: в Украине запустили новый сервис госуслуг

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство официально запустило сервис check.gov.ua. С помощью этого проекта можно проверять квитанции в электронной форме.

"Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. Сейчас, если вы платите за госуслуги (паспорт, авто, ЗАГС и т.д.) – у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через интернет-банк или мобильное приложение", – сообщил он в своем Telegram-канале.

Как работает сервис:

Вместо бумажной квитанции вы предоставляете ее код.

Тот, кто проверяет платеж, заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

Дубилет добавил, что часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Однако новый сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через кассы.

Также министр Кабинета министров указал на нюансы с соответствующей инициативой:

Пока к сервису подключены два банка – ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время.

В течение месяца правительство изменит должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг.

В будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы.

Чтобы закрепить запуск, правительство запустит горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

Таким образом, уже через несколько дней Центры предоставления административных услуг не смогут требовать бумажную квитанцию в случае использования Check. Однако бумажными квитанциями можно пользоваться в дальнейшем.

Правительство запустил сервис, который позволит проверять квитанции в электронной форме

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине объявили о новой реформе госслужбы. В этот раз речь идет о колл-центрах и их сотрудниках.

В Украине в 2020 году проведут "электронную" перепись населения. Для этого будут использовать данные о сим-картах, которые предоставят мобильные операторы.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разработало новый фактор авторизации для регистраторов, что поможет снизить уровень рейдерства в Украине.

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