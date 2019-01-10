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Сэкономили миллионы: в Раде рассказали о выгоде от нардепов-прогульщиков

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Украина в 2018 году сэкономила более 16 млн грн бюджетных средств на депутатах, которые прогуливали заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ аппарата парламента. Отмечается, что в Раде осуществляют начисления заработной платы народным депутатам на основании табелей, представленных комитетами, в которых они работают.

"В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, с января по декабрь 2018 образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины в сумме 16,3 млн грн", - говорится в сообщении.

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Верховная Рада

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Верховная Рада решила повысить зарплаты народным депутатам Украины, приняв постановление № 7172.

Ранее стало известно, что содержание одного народного депутата Украины обходится государственному бюджету страны в 80 тыс. грн в месяц.

Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украинызарплата
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Была бы еще большая экономия если всех этих дармоедов разогнать
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CARGO 100
CARGO 100
Эт получается 16 депутатов каждый месяц прогуливают
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