Сэкономили миллионы: в Раде рассказали о выгоде от нардепов-прогульщиков

Украина в 2018 году сэкономила более 16 млн грн бюджетных средств на депутатах, которые прогуливали заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ аппарата парламента. Отмечается, что в Раде осуществляют начисления заработной платы народным депутатам на основании табелей, представленных комитетами, в которых они работают.

"В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, с января по декабрь 2018 образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины в сумме 16,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Верховная Рада решила повысить зарплаты народным депутатам Украины, приняв постановление № 7172.

Ранее стало известно, что содержание одного народного депутата Украины обходится государственному бюджету страны в 80 тыс. грн в месяц.