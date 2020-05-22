Совет директоров российского монополиста "Роснефть" утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на пять лет.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Игорь Сечин возглавил "Роснефть" в мае 2012 года, до этого он несколько лет был председателем совета директоров компании. Первый контракт с Сечиным как с главой "Роснефть" заключили на три года, в мае 2015 года он был продлен на пять лет.

Ранее правительство России приняло директивы, согласно которым, члены совета директоров "Роснефти", представляющие интересы РФ, должны были поддержать продление полномочий Сечина.

"Роснефть" — крупнейшая нефтяная компания в России.

Связь Сечина и Путина

С 31 декабря 1999 года Сечин был заместителем руководителя Администрации президента РФ Путина, с 2004 года заместителем руководителя Администрации президента - помощником Президента России; с 12 мая 2008 по 21 мая 2012 - заместитель председателя правительства РФ.

Путин и Сечин

Председатель Совета директоров компании "Роснефть" (2004-2011). С 23 мая 2012 года - президент компании "Роснефть". К марту 2014 был владельцем 0,1273% акций компании стоимостью почти 3 млрд рублей.

По оценкам газеты "Ведомости" и журнала Forbes, с 2009 года - второй по влиянию человек в России после Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Сечина обвиняют в развязывании нефтяной войны РФ с Саудовской Аравией.

Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии можно охарактеризовать как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

После того, как Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний.

Также в России произошел обвал курса рубля. Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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