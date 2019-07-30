"Сдержать атаки Кремля": США захотели ужесточить наказание для России

В Соединенных Штатах сенаторы предложили ввести санкции в отношении суверенного долга России в связи с вмешательством в американские выборы.

В частности, демократ Крис Холлен и республиканец Марко Рубио направили в комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей письмо с соответствующей инициативой, сообщает "Интерфакс".

Американские сенаторы настоятельно призвали включить в проект бюджета "формулировки, призванные предотвратить будущие усилия иностранных правительств и иностранных субъектов по вмешательству в выборы, ясно дав понять, что такое вмешательство будет иметь быстрые и серьезные последствия".

Холлен и Рубио настаивают на включении в документ положений закона о сдерживании, запрещающих компаниям из США вести дела с новым суверенным долгом РФ в течение 90 дней после вступления в силу.

Также, по их словам, директор Национальной разведки должен отчитываться перед Конгрессом о вмешательстве России через 30 дней после каждых федеральных выборов в США.

Кроме того, сенаторы предлагают ввести в проект оборонного бюджета положения, которые в случае вмешательства Москвы в выборы позволят вводить дополнительные санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики, олигархов и политических деятелей.

"Усилия России, направленные на манипуляцию народом Америки и подрыв демократических процессов на выборах 2016 года, неоспоримы. Поскольку мы идем к выборам 2020 года, Конгресс должен сделать все от него зависящее, чтобы сдержать атаки Кремля или тех, кто хочет последовать его примеру", – говорится в письме.

Сенаторы предложили ввести новые санкции в связи с вмешательством Москвы в американские выборы

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

В частности, предложено ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах.

Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

3 апреля группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение Конгресса Соединенных Штатов законопроект, содержащий возможность введения жестких санкций в отношении России.

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