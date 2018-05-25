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Сдержать агрессию: Украина обратилась к ЕС из-за санкций против России

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Украина рассчитывает на сохранение санкционной политики Европейского Союза против Российской Федерации как государства-агрессора.

Киев также ожидает большей синхронизации санкционных режимов между Европой и США, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, передает "Урядовий портал".

Глава украинского правительства отметил, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной.

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"Россия продолжает поставлять тяжелое вооружение и боеприпасы на оккупированную территорию Донбасса, заблокирован процесс обмена заложниками", – отметил Гройсман.

По его словам, именно поэтому санкции ЕС остаются одним из механизмов сдерживания российской агрессии.

"Мы рассчитываем на неизменность подходов к санкционной политике ЕС в контексте принуждения агрессора выполнять Минские соглашения в полном объеме и благодарим за неизменность поддержки ЕС территориальной целостности Украины", – подчеркнул Гройсман.

В этом контексте стороны обсудили перспективы формирования миротворческой миссии ООН и договорились согласовывать позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

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Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир ГройсманФедерика Могерини
Место
Украина
Объект
Европейский Союз
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