Сделкам конец: олигархи Путина пожаловались на последствия "кремлевского доклада"

Российске олигархи, которые стали фигарунтами "кремлевского доклада" из-за тесных отношений с главой РФ Владимиром Путиным, пожаловались на первые проблемы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на одного из бизнесменов, чье имя указано в списке.

Так, он подтвердил, что одна из его сделок с иностранными партнерами, которая уже была на финальной стадии, может сорваться.

Фирма, которая занимается консалтингом в банковской сфере, Financial Integrity Network посоветовала своим клиентам тщательно проверять все транзакции с людьми из списка.

Юристы предупреждают, что это только первый "звоночек". Иностранные партнеры будут осторожными до тех пор, пока не прояснится, введут ли санкции против "кремлевского списка".

Сами же олигархи подтвердили, что не ожидали, что трудности начнутся так быстро.

Как сообщал "Обозреватель", ранее отсутствие со стороны США новых санкций после обнародования так называемого "кремлевского доклада" охарактеризовали как очень грамотную тактику Вашингтона по ослаблению окружения Путина.