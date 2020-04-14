Сделка ОПЕК+ не спасла: стоимость нефти Brent упала до $30

Цена нефти Brent упала до $30 за баррель впервые с 3 апреля.

Как передает РБК, соглашение ОПЕК+ не привело к росту котировок. Стоимость на марку Brent обвалилась на 5,1% до $30,21 состоянием на вечер вторника, 14 апреля.

При этом минимальное значение в течение торговой сессии составило $29,93 за баррель.

По словам аналитика "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сейчас существуют риски того, что цена продолжит падать и может достигнуть отметки в $28,5 за баррель.

Соглашение ОПЕК+ должно удержать цены от еще большего падения, однако сейчас инвесторы ждут данных о запасах сырья в США и отчет Международного энергетического агентства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.