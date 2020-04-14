Главная Новости
14 апреля • обновлено в 19:17
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Сделка ОПЕК+ не спасла: цена нефти Brent упала до $30

1.3т
Читать материал на украинском

Цена нефти Brent упала до $30 за баррель впервые с 3 апреля.

Как передает РБК, соглашение ОПЕК+ не привело к росту котировок. Стоимость на марку Brent обвалилась на 5,1% до $30,21 состоянием на вечер вторника, 14 апреля.

При этом минимальное значение в течение торговой сессии составило $29,93 за баррель.

По словам аналитика "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сейчас существуют риски того, что цена продолжит падать и может достигнуть отметки в $28,5 за баррель.

Соглашение ОПЕК+ должно удержать цены от еще большего падения, однако сейчас инвесторы ждут данных о запасах сырья в США и отчет Международного энергетического агентства.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Мировые цены на нефть
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чета не слышно восторженного кукарекания забордюрных.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги