"Подделка!": Украина нанесла новый удар по оккупантам Крыма

Украина обратилась к Международной морской организации (IМО) с просьбой признавать недействительными документы, выдаваемые морякам в аннексированном Крыму.

С таким заявлением выступили представители Украины на пятой сессии Подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты IМО в Лондоне.

"Любые документы (как квалификационные, так и удостоверение личности моряка), выданные после 15 июля 2014 т.н. "капитанами морских портов" на временно оккупированной территории АРК и Севастополя являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться поддельными", - цитирует "Интерфакс" сообщение посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Отмечается, что Киев обратился к государствам-членам IМО с призывом не признавать претензии России относительно права имплементации конвенций IМО, в т.ч. Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, на временно оккупированной территории Украины.

По результатам обсуждения, делегации стран ЕС, США, а также представитель Европейской Комиссии поддержали позицию украинской стороны, осудили аннексию Крыма и в очередной раз призвали государства-члены IМО продолжать политику непризнания полуострова российским.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина планирует ввести санкции против всех юридических и физических лиц, причастных к распределению эфира в оккупированном Крыму.