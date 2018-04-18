Счет на миллиарды: в России оценили потери от санкций

Последствия санкций США для российских банков могут вылиться в потерю 80–100 млрд руб. (около 42 млрд. грн).

Такую оценку дал президент Сбербанка России Герман Греф. По его словам, большая часть придется на переоценку капитала, остальное – на финансовый результат, пишут "Ведомости".

Рыночная волатильность может негативно повлиять на финансовый результат и капитал самого Сбербанка, признал Греф, но цифры не назвал.

Как объяснил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, речь идет о переоценке ценных бумаг на балансах банков.

Оценка потерь в 80–100 млрд руб. соответствует примерно 5,3–6,6% от ожидаемой Центробанком прибыли банков по итогам этого года (1,5 трлн руб.).

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский экономист Дмитрий Травин заявил, что если рубль не прекратит падение, это сильно ударит по простым россиянам.