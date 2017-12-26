Счет на миллиарды: в ГПУ озвучили планы на деньги Януковича

Генеральная прокуратура Украины планирует спецконфисковать еще пять миллиардов гривен беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил глава ГПУ Юрий Луценко в интервью журналистам.

"Это была одна из самых больших побед. Я не хочу ее присваивать себе или ГПУ. Мы сделали все, что могли и в рамках закона получили решение суда про спецконфискацию", – заявил он.

По словам Луценко, парламент распределил 1,5 млрд гривен, из которых 300 млрд – облигации. Еще восемь млрд оказались не распределенными.

Генпрокурор напомнил, что вооруженные силы Украины получили новую технику, пограничники – новую систему идентификации, а автомобилисты – дороги. Луценко отметил, что в следующем году запланировано открыть новые лаборатории и новые пункты помощи.

По его данным, из 22 млрд всего было освоено лишь пять по состоянию на 1 декабря. Он объяснил это халатностью чиновников, которые "не могут их освоить".

"Меня это просто бесит. Считаю неприемлемым, мы уже имеющиеся деньги не отдаем людям", – заявил Луценко.

По словам генпрокурора, он хочет, чтобы в следующем году все деньги до копейки дошли до людей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Печерский райсуд Киева арестовал 1,2 млн долларов у бывшего замглавы Администрации президента времен Януковича.