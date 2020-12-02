СБУ задержала инспектора таможни, который брал взятки каждую смену

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни за систематическое получение взяток.

Чиновник организовал коррупционный механизм при таможенном оформлении авто. За фиксированную сумму средств он обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным оперативников, в течение смены таможенник получал от 60 тысяч гривен взятки. На своем посту он проработал полтора месяца – за это время задокументировано 15 его дежурств.

СБУ задержала инспектора в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения очередной взятки.

Также проверяется причастность руководящего звена таможенного поста к коррупционной деятельности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Служба безопасности Украины задержала на систематическом получении взяток начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области.