СБУ взялась за "Нафтогаз" из-за скандального аудита

Служба безопасности Украины проводит расследование по итогам аудита НАК "Нафтогаз Украины", который обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн.

"Действительно был проведен аудит. Есть результаты Государственной аудиторской службы. Результаты отрицательные. Часть мы видели уже в СМИ, но там были представлены некорректные материалы. По итогам аудита СБУ сейчас проводит соответствующее расследование, результаты будут обнародованы", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Украина 24".

По его словам, за негативные результаты в финансовой отчетности госкомпаний ответственность понесут правление, руководители и наблюдательные советы.

"Все это прописано в уставах. И всех людей, которые условно могут быть виновными в каких-то нарушениях, легко определить и указать на их ответственность. И они не могут сказать: "Нам позвонили из Кабмина, это политически необходимое решение". Эти предприятия являются самостоятельными субъектами экономической активности", – резюмировал Шмыгаль.

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