СБУ взялась за "Нафтогаз" из-за скандального аудита
Служба безопасности Украины проводит расследование по итогам аудита НАК "Нафтогаз Украины", который обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн.
"Действительно был проведен аудит. Есть результаты Государственной аудиторской службы. Результаты отрицательные. Часть мы видели уже в СМИ, но там были представлены некорректные материалы. По итогам аудита СБУ сейчас проводит соответствующее расследование, результаты будут обнародованы", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Украина 24".
По его словам, за негативные результаты в финансовой отчетности госкомпаний ответственность понесут правление, руководители и наблюдательные советы.
"Все это прописано в уставах. И всех людей, которые условно могут быть виновными в каких-то нарушениях, легко определить и указать на их ответственность. И они не могут сказать: "Нам позвонили из Кабмина, это политически необходимое решение". Эти предприятия являются самостоятельными субъектами экономической активности", – резюмировал Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 октября СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.
"В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование с окончательными результатами ревизии", – отметили в пресс-службе.
На следующий день бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал основные обвинения против НАК. Он заявил, что его личная позиция противоречит официальной позиции "Нафтогаза".
8 октября СМИ сообщили, что Государственная аудиторская служба направила материалы аудита "Нафтогаза" в СБУ.
Впоследствии председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, которое якобы основано на обвинениях в государственной измене.