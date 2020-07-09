Бюджет Украины недополучил сотни миллионов из России: СБУ вскрыла схему

Валентина Гембарская Экономика 15:20, 9.07.2020 Обновлено: 15:30, 9.07.2020

СБУ вместе с ГФС разоблачили схему ввоза из России минеральных удобрений без уплаты антидемпинговых пошлин. Предварительно бюджет недополучил сотни миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. В течение 2014-2018 годов из России с помощью украинских дистрибьюторов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений
Пресс-служба СБУ

Суть схемы

Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Так товар ввозили по наименьшей ставке.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений
Пресс-служба СБУ

Также установлено, что после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины в мае 2018 года о внесении российских производителей минудобрений в "санкционный" список, организаторы наладили незаконную поставку продукции из России.

По решению суда правоохранители провели шесть обысков в офисах и 23 осмотра складских помещений на территории 14 областей. В результате изъяты доказательства, подтверждающие противоправную деятельность: около тысячи тонн удобрений российского происхождения, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений
Пресс-служба СБУ
СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений
Пресс-служба СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) проводится досудебное расследование.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений
Пресс-служба СБУ
СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений
Пресс-служба СБУ
СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений
Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня под Одессой задержали крупную партию контрабандных сигарет. Правоохранители раскрыли схему, к реализации которой может быть причастен новоназначенный заместитель начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины Денис Пудрик.

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Экономика

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