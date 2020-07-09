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Бюджет Украины недополучил сотни миллионов из России: СБУ вскрыла схему

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Бюджет Украины недополучил сотни миллионов из России: СБУ вскрыла схему

СБУ раскрыла схему уклонения от налогов. Пресс-служба СБУ

СБУ вместе с ГФС разоблачили схему ввоза из России минеральных удобрений без уплаты антидемпинговых пошлин. Предварительно бюджет недополучил сотни миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. В течение 2014-2018 годов из России с помощью украинских дистрибьюторов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

Суть схемы

Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Так товар ввозили по наименьшей ставке.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

Также установлено, что после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины в мае 2018 года о внесении российских производителей минудобрений в "санкционный" список, организаторы наладили незаконную поставку продукции из России.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

По решению суда правоохранители провели шесть обысков в офисах и 23 осмотра складских помещений на территории 14 областей. В результате изъяты доказательства, подтверждающие противоправную деятельность: около тысячи тонн удобрений российского происхождения, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) проводится досудебное расследование.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня под Одессой задержали крупную партию контрабандных сигарет. Правоохранители раскрыли схему, к реализации которой может быть причастен новоназначенный заместитель начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины Денис Пудрик.

УкраинаСлужба безопасности УкраиныналогиГосударственная налоговая служба (ГНС)
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