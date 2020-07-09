Бюджет Украины недополучил сотни миллионов из России: СБУ вскрыла схему

СБУ вместе с ГФС разоблачили схему ввоза из России минеральных удобрений без уплаты антидемпинговых пошлин. Предварительно бюджет недополучил сотни миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. В течение 2014-2018 годов из России с помощью украинских дистрибьюторов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

Суть схемы

Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Так товар ввозили по наименьшей ставке.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

Также установлено, что после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины в мае 2018 года о внесении российских производителей минудобрений в "санкционный" список, организаторы наладили незаконную поставку продукции из России.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

По решению суда правоохранители провели шесть обысков в офисах и 23 осмотра складских помещений на территории 14 областей. В результате изъяты доказательства, подтверждающие противоправную деятельность: около тысячи тонн удобрений российского происхождения, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) проводится досудебное расследование.

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

СБУ раскрыла серую схему поставок минудобрений Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня под Одессой задержали крупную партию контрабандных сигарет. Правоохранители раскрыли схему, к реализации которой может быть причастен новоназначенный заместитель начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины Денис Пудрик.