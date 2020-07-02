В Украине разоблачили незаконную налоговую схему на 2 млрд грн убытков ежемесячно

В Украине блокировали действующую в ГНС налоговую схему, которая наносила ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно.

Спецоперацию по разоблачению противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования провела Служба безопасности совместно с Офисом Генпрокурора и Государственной налоговой службой, сообщается на сайте СБУ.

Уточняется, что схема существовала в 2019-2020 годах. По версии следствия, в оборудке были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы, ее региональные подразделения и транзитно-конвертационных группы. В общем – почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.

Для махинаций использовалось в том числе вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем для искажения процессов обработки информации.

В результате более 120 обысков правоохранители изъяли документы, компьютерную технику, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн. гривен.

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В рамках уголовного дела было объявлено подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем.

В отношении основателя трех предприятий, задействованных в схеме, по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины начато расследование. Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн гривен.

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